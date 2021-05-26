إيطاليا: 121 حالة وفاة جديدة بكوفيد واستمرار إنخفاض المنحنى الوبائي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الصحة الايطالية اليوم الاربعاء تسجيل 121 حالة وفاة جراء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و3937 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يؤكد استمرار وتيرة إنخفاض المنحنى الوبائي للجائحة

وأظهرت بيانات الوزارة أنه بعد إجراء أكثر من 260 ألف مسحة إختبار للكشف عن الفيروس، يبلغ معدل الحالات الايجابية مقارنة بالاختبارات 1.5%.

وبوفيات اليوم، يرتفع إجمالي ضحايا الوباء منذ بداية انتشاره في إيطاليا في الاشهر الاولى من العام المنصرم، الى 125 ألفا و622 وفاة.

وأستمر التراجع في المرضى بالاقسام العامة المخصصة للوباء بالمستشفيات، حيث يبلغ عددهم 8118 مريضا بعد أن غادرها بين أمس واليوم 439. أما بالنسبة لوحدات العناية المركزة، فيبلغ مجموع الاسِرّة المشغولة في هذه الوحدات اليوم 1278 سريرا، بإنخفاض قدره 45 مقارنة ببيانات أمس الثلاثاء.

المواطنون الذين تعافوا من الجائحة يبلغ عددهم ثلاثة ملايين و816 ألفا و176، بعد شفاء 11930 شخصا خلال الاربع وعشرين ساعة الاخيرة.

الاصابات النشطة المؤكدة تبلغ اليوم 260 ألفا و29، ما يعادل 8116 حالة إيجابية أقل مقارنة بالامس. ومن بين المصابين بالوباء يخضع 250 ألفا و633 للحجر المنزلي.