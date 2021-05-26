ممثلو دول ناتو يدعون للتحقيق بحادثة مطار مينسك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر سفراء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، عن ادانتهم الشديدة لقيام السلطات في بيلاروسيا بإجبار طائرة ركاب أوروبية على الهبوط في مطار مينسك واعتقال صحفي معارض كان على متنها.

وشدد سفراء الحلف في بيان على أهمية اجراء تحقيق مستقل شفاف يضم المنظمة الدولية للطيران المدني، فـ”ما حدث يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد الطيران المدني، كما أنه عمل عرض حياة مواطنين من دولنا للخطر”، حسب النص.

وعبر سفراء دول الحلف عن تأييدهم ودعمهم للإجراءات التي اتخذتها الدول الحليفة بشكل فردي أو جماعي للرد على هذا العمل غير المقبول.

ودعا ممثلو دول الحلف السلطات في بيلاوسيا لاحترام الحريات وحقوق الانسان.

وكانت عملية الانزال الاجباري لطائرة تابعة لشركة (رايان اير) متوجهة من أثينا إلى فيلينوس، في مطار مينسك واعتقال صحفي بيلاروسي معارض قد أثارت موجة غضب وادانات دولية.