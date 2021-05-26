دي مايو الى لشبونة للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء الخارجية الاوروبيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلنت الحكومة الايطالية أن وزير الخارجية ، لويجي دي مايو، سيشارك في الاجتماع غير الرسمي لرؤساء الدبلوماسية الاوروبيين اليوم وغدا بمدينة لشبونة، يخصص جلسة العمل الأولى للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا ، والتي تشكل فرصة للوزراء للتفاكر في كيفية تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية مع دول القارة السمراء.

وحسب مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية، يتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة الوزراء للنزاعات التي لا تزال قائمة بدول الجوار الشرقي والأدوات المتاحة للاتحاد الأوروبي للعب دور إيجابي في تعزيز حلها، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين وبالتكامل التام مع المفاوضات الجارية تحت مظلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وستركز الجلسة الأخيرة للاجتماع الوزاري غير الرسمي على الرؤية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، أيضًا في ضوء جولة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية جوزيب بوريل خلال الأيام القليلة القادمة في جنوب شرق آسيا.

كما يشارك الوزراء في غداء عمل مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، لإستعراض التطورات الأخيرة للأوضاع في الشرق الأوسط.

كما سيعقد دي مايو لقاءات ثنائية على هامش الاجتماع الوزاري، مع كل من نظيريه البرتغالي والاردني والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي.