وزير إيطالي: على شركة الطيران الجديدة إثبات وجودها في السوق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أكد وزير التنمية الاقتصادية الايطالي، جانكارلو جورجيتي على أنه يتعين على شركة (إيتا) للطيران المقترحة كبديل لشركة (أليتاليا) المثقلة بالديون، “إثبات وجودها في السوق”، حيث تحظر المفوضية الاوروبية المساعدات الحكومية لشركات الطيران لضمان المنافسة العادلة داخل السوق الاوروبية.

وقال الوزير على هامش لقاء مع رئيس البرلمان الأوروبي (الايطالي) ديفيد ساسولي في بروكسل “هذا ما تطلبه المفوضية ولكن ما تريده الحكومة الإيطالية أيضًا”. وأضاف “نريد أن تولد الشركة (الجديدة) في ظروف استدامة اقتصادية وتتجاوب مع ظروف السوق، لأنه لا يمكن ببساطة إنشاء شركة طيران حكومية”.

جدير بالذكر أن الايرلندية (رايان إير) قد كسبت مؤخرا دعوى أمام محكمة العدل الاوروبية في لوكسمبورغ ضد المفوضية الاوروبية لإعطاء الاخيرة الضوء الاخضر لحزم مساعدات حكومية لشركات طيران أوروبية يحجة مواجهة الخسائر الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا على قطاع الطيران.