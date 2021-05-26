زعيم الحزب الديمقراطي: إيطاليا نجحت في إحتواء وباء كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ثمّن الامين العام للحزب الديمقراطي الايطالي، إنريكو ليتّا التدابير التي إتخذتها حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي لإحتواء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال ليتّا، مخاطبا مهرجانا للحزب “لقد أصررنا على إعادة فتح البلاد بالتدرج وبأمان وإستئناف الانشطة كي لا نعود لإغلاقها مجددا”، في نقد مبطن لدعوات زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني، المتكررة الرافضة للإغلاق ولحظر التجول الليلي.

ويشارك كلا الحزبان في الاغلبية البرلمانية الواسعة لحكومة دراغي.

وأضاف زعيم الحزب الديمقراطي “إيطاليا تنجح الان، حيث يتقدم الوضع ببطء، ولكن لحسن الحظ، يعود إلى طبيعته. أنا متفائل جدًا حيال فصل الصيف الذي أمامنا، وأيضا فيما يتعلق بقطاع السياحة”.