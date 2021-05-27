أسقف إيطالي يدعو للتصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بادوفا ـ وقع رئيس أساقفة بادوفا (مقاطعة فينيتو ـ شمال) المونسنيور كلاوديو تشيبولّا ورؤساء المجلس الرعوي الأبرشي والمجلس الكهنوتي، على نداء إلى الدولة الإيطالية للتوقيع والتصديق على المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة النووية.

وقد دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 22 كانون الثاني/يناير 2021 بالنسبة للدول التي صادقت عليها. وستتم قراءة النداء بصوت عالٍ يوم الأحد 30 أيار/مايو في ساحة كاتدرائية المدينة لمناسبة مظاهرة “من أجل جمهورية خالية من الحرب والأسلحة النووية”، التي روجت لها مجموعة “اقتصاد خال من الأسلحة”، التي تهتم بالتفكير والعمل والتابعة لحركة فوكولاري بشأن نزع السلاح.

وقالت أبرشية بادوفا في بيان، إن “من بين الشهادات التي سيتم تقديمها، شهادة الرئيسة المشاركة لمكتب السلام الدولي ليزا كلارك، وكذلك إيزابيل نسوه بيه، من مجموعة (ريناشيتا)”، مبينين أن “النداء يمثل خطوة أخرى على صعيد الالتزام برفع مستوى الوعي بشأن نزع السلاح النووي، وهو ما دأبت أبرشية بادوفا على تنفيذه منذ بعض الوقت بما يتماشى وتفكير البابا فرنسيس”.

وخلصت المذكرة بالإشارة إلى أن “في الأسابيع الأخيرة، أعادت حوالي أربعين جمعية كاثوليكية إطلاق النداء على المستويين الوطني والمحلي من خلال حملة “إيطاليا، فكّري مرة أخرى!”.