شركة موديرنا: لقاحنا فريد من نوعه ضد الإنفلونزا وفيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت شركة (موديرنا) الأمريكية للأدوية إن “لقاحنا فريد من نوعه ضد الإنفلونزا وفيروس كورونا”.

وأضاف رئيس أبحاث الأمراض المعدية في الشركة، ومنسق العلماء الذين طوروا لقاح كوفيد، أندريا كارفي في تصريحات لصحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية الخميس، أن “فعالية اللقاح ضد فيروس كورونا مشجعة. لدينا مجموعة من الأمراض التي يجب التعامل معها، من فيروس نقص المناعة البشرية إلى الفيروس المخلوي التنفسي الذي يعرض الأطفال للخطر، وستبدأ الاختبارات السريرية للقاح الأنفلونزا قريبًا”.

وذكر كارفي أن “لقاح (موديرنا) يسمح بتحديثه بسرعة ضد السلالات الجديدة للفيروس وزيادة فعاليته مقارنة بالسلالات الحالية. هدفنا تطوير لقاح واحد ضد الأنفلونزا وفيروس كورونا. ومع ذلك، هناك اختبارات يتعين إكمالها والحصول على التراخيص”.

وبشأن معززات اللقاح، أوضح المسؤول أن “كمية الأجسام المضادة تنخفض في الجسم بعد التطعيم على مر الأشهر، في الوقت الحالي نفكر في إعطاء جرعة ثالثة، لكنها مخفضة مقارنةً بالجرعتين الأوليتين”، فمن 100 ميكروغرام يمكننا الانتقال إلى 50 أو 20”.

أما بالنسبة للسلالات، فقد أشار إلى أن “تقنياتنا تسمح بتحديث اللقاح بسرعة، حيث تكفي 40 يومًا باستثناء التجارب السريرية. نحن نختبر حاليا نسخة جديدة ضد السلالة الذي تم كشفها في جنوب إفريقيا، التي تجعل اللقاح الحالي يفقد مزيداً من فعاليته”.

وأشار كارفي إلى أن “تحاليلنا تشتمل على سحب عينات دم من الأشخاص الملقحين ومعاملة السلالات الجديدة للفيروس بها. يمكن أن ترتبط الأجسام المضادة في الدم بشكل أو بآخر بفيروس كورونا، وبالتالي تكون أكثر أو أقل فعالية في منعه”. واختتم بالقول “إذا رأينا أن فقدان الفعالية كبير، كما في حالة السلالة الجنوب إفريقية، فيمكننا أن نقرر إجراء عملية التحديث”.