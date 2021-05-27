منظمة إيطالية: أوقفوا فرق الموت في العراق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعت منظمة إنسانية إيطالية إلى وقف فرق الموت المنتشرة في العراق منادية بعدم التخلي عن أبناء بلاد ما بين النهرين.

وأعربت منظمة “جسر إلى…” (Upp)، عن “التعازي والقلق” للقمع المتكرر للمتظاهرين العراقيين: حيث “قتل أمس شخصان وأصيب عشرات بأعيرة نارية”، وذلك “بعد عدة أشهر أرغم فيها الوباء الناس على تقليص حركتهم”.

وتابعت “ها هم فتية وفتيات ’ثورة أكتوبر‘ يعودون إلى الشوارع في جميع أنحاء العراق بمئات الآلاف، مطالبين مجدداً بإنهاء الفساد، النظام الطائفي، المحاصصة وقبل كل شيء للمطالبة بالعدالة ضد أكثر من 700 من إخوانهم وأخواتهم الذين قتلوا على يد قمع الشرطة والميليشيات المسلحة”.

وبهذا الصدد، قالت المنظمة غير الحكومية إن “العراق يتجه نحو انتخابات مبكرة في تشرين الأول/أكتوبر، طالبت وحظيت بها حشود جماهيرية، لكن في مناخ الترهيب والعنف الذي يتعرض له النشطاء وحتى يتم تسليم قتلتهم للعدالة على الرغم من أنهم معروفون، لا يرى المتظاهرون أنه ستكون هناك ظروف لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تؤدي إلى التغيير اللازم”.

وأوضحت المنظمة الإيطالية أنه “في الأشهر الأخيرة وحدها، قُتل 35 ناشطًا أو اختفوا في العراق على يد فرق موت حقيقية”. معربة عن الأمل بأن “يتم التوصل إلى الحقيقة وتقديم المسؤولين عن القمع إلى العدالة، وأن يطالب وزير خارجيتنا والمفوضين الأوروبيين باحترام المعارضة المشروعة لملايين الشباب العراقيين، المستبعدين بشكل منهجي من أي منظور لحياة كريمة”.

كما وجهت “جسر إلى…”، إصبع الاتهام نحو “نظام التقسيم الطائفي في البلاد الذي ابتلع عشرات مليارات الدولارات من المساعدات وعائدات النفط، ونَشَرَ الفساد والإفلات من العقاب، ونتيجة لذلك، حتى اليوم، بعد 16 عامًا من انتهاء الحرب، لا تستطيع الدولة العراقية حتى توفير مياه الشرب والكهرباء لجميع سكان العاصمة”.

وحسب المنظمة غير الحكومية، فإن الشباب العراقي يريد بالإضافة إلى ذلك “دولة طبيعية فقط، بدون قوات أجنبية وميليشيات مسلحة على الأرض، يتساوى فيها جميع العراقيين دون انقسامات طائفية”، فـ”لقد سلطت زيارة البابا الأخيرة للعراق الأضواء العالمية على هذا البلد، دعونا لا نطفئها مرة أخرى في لامبالاة المجتمع الدولي، الذي يتوجب عليه مراقبة احترام حقوق الإنسان في لحظة دقيقة للبلد، مع اقتراب موعد الانتخابات”.

وخلصت “جسر إلى…” الى القول، إن “دولاً مثل إيطاليا التي شاركت بجيشها في الحرب وبنشر الأسلحة في العراق، مدينة لهؤلاء الفتيان والفتيات”، لذلك “نطلب من حكومتنا الإيفاء بهذا الدين”.