بوريل يرفض الانتخابات الرئاسية السورية والأسد يقيم الرأي الغربي بـ”صفر”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دمشق – أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الانتخابات الرئاسية السورية التي تمت أمس لن تؤدي إلى التطبيع الدولي مع دمشق.

جاء هذا الموقف في بيان صدر عن مكتب المسؤول الأوروبي اليوم، اعتبر فيه أن الانتخابات الرئاسية التي جرت في المناطق التابعة للحكومة السورية تفتقر للمصداقية ولا تراعي المعايير الديمقراطية، كما أنها لا تساهم في إيجاد تسوية مستدامة للصراع في البلاد.

وأشار بوريل في بيانه، إلى أنه “يجب أن تتم الانتخابات في إطار عملية سياسية حقيقية وفقاً للقرار 2254، بشكل يمكن جميع السوريين، في الداخل والخارج من المشاركة في بيئة آمنة”.

ويبقى الأوروبيون مستعدين، حسب بوريل، لدعم انتخابات حرة نزيهة وشاملة تخضع لمعايير الشفافية الدولية.

وفي دمشق، حرص المرشح الرئاسي والرئيس السوري الحالي بشار الأسد، على الرد على الانتقادات الغربية لما يجري في بلاده، حيث أكد إصرار الشعب على الوفاء بالاستحقاق الانتخابي دليل على أن القرار يظل بيد السوريين وليس بيد طرف آخر.

واعتبر الأسد، في تصريحات له يوم امس بعد الإدلاء بصوته، أن قيمة الانتقادات والمواقف الأوروبية تساوي صفر.

وتؤكد الحكومة السورية ومؤيدوها على أن إجراء الانتخابات الرئاسية دليل انتصار الشعب على الإرهاب.

هذا ويرى المراقبون أن الانتخابات الحالية، رغم تنافس ثلاثة مرشحين ينتمون لأحزاب مختلفة، لن تأتي بجديد وستكرس حكم الرئيس الأسد للفترة المقبلة.

