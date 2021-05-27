مسؤول صحي إيطالي: بطاقة المرور الخضراء ستصبح إلكترونية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول صحي إيطالي، إن “بطاقة المرور الوطنية الورقية حقيقة واقعة، ومن الواضح أنها ستصبح إلكترونية برمز استجابة سريعة (QR) يقرأه تطبيق، والعمل جارٍ لتفعيلها”.

وأضاف كيل وزارة الصحة، بييرباولو سيليري، في تصريحات إذاعية الخميس أن “من لم يأخذ اللقاح، في كل مرة يقوم فيها بعمل تحليل كشف عن العدوى، سيتعين عليه إدخال النتيجة السلبية للمسحة في التطبيق”.

وأكد سيليري أن “احتمال فرض التطعيم على السكان ليس مطروحاً على طاولة النقاش في الوقت الحالي”، مبيناً أن “الطلب على التطعيم مرتفع للغاية حاليًا، وأعتقد أننا سنصل إلى نسبة عالية من الملقحين تغطي عدداً كافياً من السكان، تضمن لنا الوقاية دون الحاجة إلى فرض اللقاح”.