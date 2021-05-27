وزير التعليم الإيطالي: نسعى للسماح بتلقيح ذوي الـ12 عاماً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير التعليم الإيطالي باتريتسيو بيانكي: “نحن نعمل” في ضوء موافقة وكالة الأدوية الأوروبية (Ema) على إعطاء اللقاح بدءاً من سن 12 عامًا”.

وأعرب الوزير بيانكي في تصريحات متلفزة الخميس، عن “الأمل ببدء التلقيح اعتبارا من يوم غد ونأمل بتحصين جميع أبنائنا، فليس من الضروري التواجد في المدرسة وحسب، بل للمرحلتين الحالية والقادمة أيضًا، فيجب أن يلتقوا ومن حقهم ذلك”، مبيناً أن “المدرسة آمنة أصلاً”.

وذكر الوزير المنتمي إلى التيار المستقل، أن “المدرسة ليست كلها متداعية، المشكلة هي أن هناك تفاوت كبير بين مختلف أنحاء البلاد. هذا أمر غير مقبول، لأن المدرسة يجب أن تكون فرصة للجميع. نحن نقوم بعمل أشياء مهمة”.

وبشأن هذا العام الدراسي الصعب، قال الوزير “إننا ننجح في مسعانا وستكون النهاية إيجابية”، مذكراً بأنه “تم تقديم أكثر من مليار و125 مليونًا للمحافظات لجعل المدارس آمنة، التي عملنا كثيرًا معها للعودة إلى الوتيرة الطبيعية وإعادة الأطفال إلى المدرسة”. واختتم بالقول “نحن نعمل مع الوزراء الآخرين لإدارة وسائط النقل”.