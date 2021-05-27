فون دير لاين: ندعم تحضيرات اليابان للألعاب الأولمبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دعم الاتحاد للتحضيرات الجارية في اليابان لتنظيم الألعاب الأولمبية المقررة في 23 تموز/يوليو القادم.

جاء هذا الموقف خلال مؤتمر صحفي عقدته فون دير لاين بالاشتراك مع رئيس الاتحاد شارل ميشيل، في أعقاب القمة الأوروبية – اليابانية، التي عُقدت عبر الفيديو اليوم.

ورأت فون دير لاين أن قرار الاتحاد الأوروبي السماح بتوريد 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد 19 لليابان، يدل على تصميم بروكسل على دعم طوكيو في سعيها لتنظيم الحدث بكل أمان.

لكن المسؤولة الأوروبية لم تعط أي تفاصيل عن إيقاع توريد اللقاحات إلى اليابان.

من جهته، بدا شارل ميشيل أكثر تحفظاً، إذ أكد أن الحكومة اليابانية اللجنة الدولية الأولمبية هما الطرفان المعنيان بتنظيم الحدث.

وتابع قائلاً:” تعهد الطرفان باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان أمن وسلامة الجميع”.

هذا ويثير تصميم طوكيو على استضافة الألعاب الأولمبية هذا العام، بعد أن تم تأجيلها العام الماضي، تساؤلات وشكوك كثيرة بسبب استمرار حالة الطوارئ الصحية في عدة مناطق يابانية خاصة العاصمة.

وناقش المسؤولان الأوروبيان مع رئيس الوزراء الياباني سوغا بوشيهيدي، مسائل تتعلق بالعلاقات الثنائية، والأمن في منطقة بحر الصين والتصدي لوباء كورونا.