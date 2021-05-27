برلماني إيطالي: على دراغي احباط محاولة أوروبا إغراق أليتاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني إيطالي معارض إن على رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي احباط محاولة الاتحاد الأوروبي إغراق شركة أليتاليا.

وأعلن نائب رئيس مجلس النواب من حزب (أخوة إيطاليا) فابيو رامبيللي في مذكرة الخميس، أن “وزير الاقتصاد، في رده على سؤال من جانب مجلس النواب حول مستقبل خطوط طيراننا الوطنية، قال بوضوح إن الناقل الإيطالي السابق سيكون لديه محيط محدود أكبر من حيث الطرق والأسطول والأنشطة ذات الصلة”.

وتابع “إن (وزير الاقتصاد والمالية دانييلي) فرانكو يؤكد أنه ستكون لدينا أليتاليا مصغرة، وهذا غير مقبول”. فـ”بخلاف عدم الاستمرارية، تريد أوروبا شركة ضعيفة وغير مستقلة لتستفيد منها المنافسة الفرنسية والألمانية”.

وخلص رامبيللي الى القول، إن “على رئيس الوزراء دراغي ووزرائه أن يحبطوا محاولة بروكسل لإغراق أليتاليا، غزو سوقنا الغنية والدفاع عن الحق في السيادة الوطنية والنقل”.