وزير الخارجية الإسرائيلي يوبخ السفير الفرنسي بعد تصريحات “الفصل العنصري”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- وبخ وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، اليوم الخميس، السفير الفرنسي لدى إسرائيل إريك دانون ردا على وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي قال إن إسرائيل في طريقها إلى أن تصبح دولة فصل عنصري.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن “أشكنازي قال لدانون إن تصريحات لودريان غير مقبولة ولا أساس لها من الصحة وبعيدة عن الواقع وإسرائيل ترفضها بالكامل”.

وكان لودريان قال يوم الأحد إن “خطر الفصل العنصري قوي إذا واصلنا تبني منطق الدولة الواحدة أو الوضع الراهن”.

وأضاف أشكنازي: “تتوقع إسرائيل من أصدقائها ألا يعبروا عن أنفسهم بطريقة غير مسؤولة وبطريقة تولد متطرفين وأعمال مناهضة لإسرائيل”.

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي “إن فرنسا تجاهلت كل الخطوات التي اتخذتها إسرائيل لمحاولة تجنب تصعيد العنف، وأن تصريحات لودريان هي جائزة للمتطرفين”.

وأشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن “أشكنازي أعرب عن قلقه من تصاعد معاداة السامية في فرنسا، وقال إنه يتوقع من القيادة الفرنسية إدانة مثل هذه الحوادث ومحاولة وقفها”.