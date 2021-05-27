اتحاد إيطالي: رفع حظر التجول عن 3.1 مليون مواطن الأسبوع القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا اتحاد إيطالي الى رفع حظر التجوال الليلي عن 3.1 مليون مواطن في البلاد اعتباراً من الأسبوع القادم.

وأضاف اتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتّي) في بيان الخميس، أن “هناك 3.1 مليون من المقيمين في مقاطعات فريولي فينيتسيا جوليا، سردينيا وموليزي والذين، بدءًا من مطلع الأسبوع المقبل، يجب أن يدخلوا ضمن المنطقة البيضاء، التي تنطوي على تجاوز قيود ساعات التداول وممارسة الأنشطة”.

وشدد الاتحاد على أن ذلك سيتم “دون المساس بالامتثال للالتزامات المتعلقة باستخدام الكمامات الوقائية والتباعد الاجتماعي لتجنب التجمعات”، وأن “ذلك يمتد ليشمل إمكانية الدخول إلى صالات الرقص باستخدام بطاقة المرور الخضراء، وكذلك قطاع حفلات الزفاف، مروراً بالمنتزهات الترفيهية، المؤتمرات والمسابح الداخلية”.

وذكر (كولديريتّي) أن “الأقاليم التي ستدخل المنطقة البيضاء، لن يبق فيها تقريبًا ستاراً يجب أن يظل منخفضاً من ناحية قيود وباء كوفيد 19″، إنها “فرصة بعد المقاطعات الثلاث الأولى، يمكن اغتنامها على الأرجح اعتبارًا من 7 حزيران/يونيو أيضًا بالنسبة لأبروتسو، ليغوريا، أومبريا وفينيتو في مسيرة ينبغي أن تنتهي عند بداية شهر تموز/يوليو مع إيطاليا كمنطقة بيضاء بالكامل”.