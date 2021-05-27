غراندي يدعو دول الاتحاد الاوروبي للكف عن “المساومة” حول استقبال اللاجئين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي دول الاتحاد الاوروبي الى الكف عن “المساومة” بشأن إستقبال المهاجرين، مؤكدا على الحاجة إلى “نظام إعادة موحد وفعال” للذين لا يحق لهم البقاء في أراضي الاتحاد الاوروبي، في إشارة الى الخلافات بين دول التكتل الموحد بشان إدارة ملف الهجرة وتقاسم أعباء إستقبال اللاجئين.

وقال غراندي، مخاطبا البرلمان الأوروبي “فيما يتعلق بعمليات الإنقاذ وأنا أتحدث كمواطن أوروبي، لا يمكننا قبول حدوث وفيات في البحر في المياه الأوروبية لأشخاص يحاولون الوصول إلى أوروبا. يجب أن تكون هناك آلية بحث وإنقاذ بحرية أكثر قوة وعابرة للحدود”.

وأضاف: “في الوقت الراهن، يتم سد الفجوة من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية، ولكن يتعين أن تكون هناك مشاركة أقوى من الدول الأعضاء، ومن ثم يجب أن يكون هناك نهج إستباقي بشأن عمليات الإنزال”.

ولفت غراندي إلى أنه على علم بالمناقشة الجارية حول آلية مؤقتة لتقاسم أعباء إستقبال اللاجئين، لكنه طالب بإنهاء “المأساة التي تحدث في كل مفاوضات” حول “المساومة” بين الدول التي توافق على إستقبال مهاجرين وتلك التي ترفض أخذهم. وأضاف: “ضعوا حداً لهذا المشهد البائس المتمثل في مفاوضات القادة الأوروبيين حول حياة الفقراء”، والذي “يمكن التغلب عليه إذا كان هناك نظام موحد وفعال لعمليات إعادة أولئك الذين ليسوا مؤهلين للحصول على اللجوء” في أوروبا.