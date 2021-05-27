دي مايو يثمن الاتفاقية مع المفوضية الاوروبية بشأن شركة الطيران الجديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لشبونة-وصف وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو الاتفاقية بين حكومة بلاده ومفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر بشأن إطلاق شركة الطيران الجديدة (إيتا) كبديل لـ (أليتاليا)، التي أعلنت إفلاسها، بـ”خطوة أولى مهمة تفتح الطريق أمام إنسداد الأشهر الأخيرة”.

ورأى دي مايو في تصريح للصحفيين، على هامش المؤتمر غير الرسمي لوزراء الخارجية الاوروبيين في مدينة لشبونة، أنه “من الضروري مواصلة العمل لإعادة إطلاق الناقل الوطني من أجل تقويته وحماية الوظائف”.

ولم تجد الاتفاقية ترحيبا مماثلا من جانب هيئات نقابية كونها تتضمن تقليص الاسطول الجوي وتسريح جزءً من العمالة في شركة (أليتاليا) التي ستنتقل إلى شركة (إيتا) الجديدة ومن المتوقع أن تبدأ رحلاتها في شهر آب/أغسطس القادم.