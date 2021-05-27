الاتحاد الأوروبي يمدد لعام إضافي عقوباته على سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قرر المجلس الوزاري الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على سورية لغاية الأول من حزيران/يونيو 2022، على خلفية ما تراه بروكسل قمعاً مستمراً للمدنيين في البلاد.

كما قرر المجلس، كما جاء في بيان صدر عنه اليوم، شطب أسماء خمسة أشخاص من لائحة العقوبات، بعد وفاتهم، ما يخفض عدد المشمولين بها إلى 283 شخصاً.

وتنص العقوبات على منع الأشخاص المشمولين بها من دخول أراضي الاتحاد وكذلك تجميد أموالهم.

وتضم لائحة العقوبات أيضاً 70 هيئة وشركة سورية تم حظر التعامل معها وتجميد أصول أموالها، كما تطال القيود الأوروبية قطاعات تجارية واستثمارية متعددة و تحظر توريد النفط وتجميد أصول أموال المصرف المركزي السوري.

هذا ويعمل الأوروبيون في مراجعة لائحة عقوباتهم باستمرار ويعملون إلى تعديلها التطورات الميدانية.

ويؤكد الأوروبيون على ضرورة إيجاد حل سياسي للصراع الدائر في البلاد منذ عام 2011 يستند إلى قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف لعام 2012.