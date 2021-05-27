إيطاليا: 171 وفاة جديدة بكوفيد واستمرار تراجع أعداد المرضى بالمستشفيات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الصحة الايطالية اليوم الخميس تسجيل 171 حالة وفاة جراء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و1477 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات الوزارة أنه بعد إجراء حوالي 244 ألف مسحة إختبار للكشف عن الفيروس، يبلغ معدل الحالات الايجابية مقارنة بالاختبارات 1.7% مرتفعا قليلا عن 1.5% المعلن امس الاربعاء.

وتواصلت وتيرة التراجع للمرضى في الاقسام العامة المخصصة للوباء بالمستشفيات، حيث يبلغ عددهم 7707 مريضا بعد أن غادرها بين أمس واليوم 411. أما بالنسبة لوحدات العناية المركزة، فيبلغ مجموع الاسِرّة المشغولة في هذه الوحدات اليوم 1206 سريرا، بإنخفاض قدره 72 مقارنة ببيانات أمس الأربعاء.

إجمالا، يبلغ العدد التراكمي للذين إصيبوا بالوباء منذ بداية إنتشاره في الاشهر الاولى من العام الماضي 4 ملايين و205 آلاف و970، من بينهم 125 ألفا و793 ضحية. المتعافون 3 ملايين و826 ألفا و984 بعد شفاء 10 آلاف و808 بين أمس واليوم. الحالات الايجابية النشطة تقدر اليوم بـ 253 ألفا و193 (6 آلاف و836 أقل مقارنة بأرقام المصابين أمس)، من بينها 244 ألفا و289 شخص يخضعون للحجر الصحي المنزلي.