زعيم الحزب الديمقراطي الايطالي: الاستجابة الاوروبية للوباء هزمت الشعبوية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى الامين العام للحزب الديمقراطي الايطالي، إنريكو ليتّا أن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ساهم في هزيمة الشعبوية والنزعات الوطنية المناهضة للمشروع الاوروبي بفضل إقرار حزمة مالية ضخمة، تعتبر الأكبر في تاريخ التكتل الموحد للتصدي للآثار الناجمة عن تفشي الوباء.

وقال ليتّا في ندوة الخميس “لقد خرج عالمنا أكثر قوة من تجربة الوباء، من حيث عمل المؤسسات وحقيقة أن المؤسسات لا يمكن أن تقتصر على العلم الوطني والسيادة الوطنية”.

وأردف “بعد سنوات أعادت فيها الشعبوية بقوة الأعلام الوطنية وبعد أزمة قوية للغاية للأبعاد الأوروبية، أحيت الاستجابة للوباء المؤسسات الأوروبية. وكانت الاستجابة قوية لدرجة أنه حتى أولئك الذين رفعوا راية السيادة الوطنية المناوئة للوحدة الأوروبية انضموا إلى سيادة أوروبا”.

واشار زعيم الحزب الديمقراطي إلى أنه “حتى الحكومة الإيطالية الحالية بقيادة ماريو دراغي، التي ندعمها بطبيعة الحال، تساندها قوى سياسية كانت حتى يوم أمس ترفع علمًا آخر”.