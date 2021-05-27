بوريل يزور لبنان هذا الشهر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لشبونة – أعلن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن نيته زيارة لبنان خلال الأيام القليلة المتبقية من هذا الشهر، تلبية لدعوة سابقة وُجهت له لزيارة هذا البلد.

جاء هذا الإعلان في مؤتمر صحفي عقده بوريل بالاشتراك مع وزير الخارجية البرتغالي في نهاية الاجتماع غير الرسمي لرؤساء الدبلوماسية الأوروبية في لشبونة اليوم.

وعبر المسؤول الأوروبي عن أسفه لعدم تحسن الوضع في لبنان، مناشداً الطبقة السياسية اللبنانية وضع خلافاتها جانباً والتحلي بالمسؤولية لإنقاذ البلاد، وقال: “لا أحد يستطيع عمل ذلك بدلاً عنهم”.

وأشار إلى استعداد الاتحاد الأوروبي للتحرك باتجاه مساعدة لبنان في حال توجه السياسيون اللبنانيون عن حلول عملية للمشاكل السياسية والاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع مجموعة خيارات للتعامل مع لبنان، سيتم إقرارها في ضوء تطور الوضع على الأرض.

يذكر أن رؤساء الدبلوماسية الأوروبية ناقشوا خلال لقاءهم اليوم العلاقات مع افريقيا والصراعات المستمرة في جوارهم الشرقي.

كما ناقشوا الوضع في الشرق الأوسط مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي استضافوه على الغذاء.