غويريني: تونس شريك رئيسي لإيطاليا في مجال الدفاع بمنطقة المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير الدفاع الايطالي، لورينزو غويريني إلى أن “التعاون بين إيطاليا وتونس وصل إلى مستوى كبير”، منوها بأن “الصداقة التاريخية والقرب الجغرافي يتطلب منا بذل كل جهد ممكن للإرتقاء بعلاقاتنا الممتازة أصلا”.

جاء ذلك خلال مداخلته عبر دائرة الفيديو الخميس مع نظيره التونسي إبراهيم البرتاجي في ختام الدورة الثانية والعشرين للجنة العسكرية المشتركة الإيطالية-التونسية، حسبما أفادت مذكرة صدرت عن وزارة الدفاع الايطالية.

وشدد غويريني على “الاهمية الكبرى” التي يكتسيها التعاون الثنائي بين روما وتونس، معربا -لذات الغرض- عن الامل بأن “تستمر اللجنة العسكرية المختلطة في العمل كمحرك رئيسي ومجمع لتنسيق الأنشطة المتعددة” بين البلدين، إضافة إلى “تحديد قطاعات جديدة ذات أولوية” مشتركة.

وحسب غويريني، فإن تونس “هي أحد الشركاء الإيطاليين الرئيسيين في دول البحر الأبيض المتوسط في مجال الدفاع”، ​​وستواصل إيطاليا إفراد “الأولوية القصوى للتعاون” معها في هذا المجال.

واشارت المذكرة إلى أن الوزيرين إستعرضا أيضا الوضع في البحر الأبيض المتوسط ​​ “الرابط الرئيسي” بين إيطاليا وتونس، والذي “يلعب دورًا مركزيًا كملتقى للحركة البحرية العالمية وبالتالي لاقتصاد التجارة على أساس عالمي”.

كما لفت غويريني إلى التوجه المتزايد لـ”أقلمة” مياه المتوسط والتداعيات “السلبية الحتمية” جراء ذلك على معظم البلدان المطلة عليه.

وأضاف في هذا الصدد، “أعتزم، في المستقبل القريب، زيادة الالتزام الإيطالي فيما يتعلق بالمراقبة والتواجد بهدف مزدوج يتمثل في جعل إيطاليا مرجعية لاستقرار المنطقة بأكملها والمساهمة في السلامة البحرية. ومن هذا المنطلق، فإن التعاون مع تونس أمر أساسي”.