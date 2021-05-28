دراغي: حاجة لالتزام الجميع بمجال التغيّر المناخي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن “هناك حاجة لالتزام الجميع في مجال التغيّر المناخي”، مبيناً أن “الولايات المتحدة والصين مركزيتين في هذا المجال”.

وفي حديثه خلال اليوم الثاني لـ”قمة الحلول العالمية 2021″ بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أضاف دراغي أن “التغيّر المناخي يمثل تحديًا يجب علينا جميعًا الفوز به معًا، والاتحاد الأوروبي مسؤول أيضًا عن الانبعاثات، ولكنه يلزم بالتأكيد التزام جميع اللاعبين المتواجدين على الساحة”، فلقد “انضمت الولايات المتحدة إلى معاهدة باريس، وأنا أفكر بالصين أيضًا، وهي حقيقة مهمة في هذه المرحلة”.

وأشار رئيس الحكومة الإيطالية إلى أنه على هذه الجبهة، “تتطلب جميع التحديات التي نناقشها اليوم التزامًا مشتركًا لأنها ستكون بعيدة تمامًا عن متناولنا إذا لم يكن هناك تعاون من جميع أنحاء العالم”.

وأوضح أن “المعركة ضد فيروس كورونا لا يمكن أن تصرف انتباهنا عن مكافحة تغير المناخ. الجليد القطبي يذوب، مستويات سطح البحر آخذة في الارتفاع، وقد تضاعف عدد كوارث المناخ الطبيعي المبلغ عنها أكثر من ثلاثة أضعاف منذ سنوات الستينيات”، كما أن “من المقرر أن تشتد هذه الأحداث في العقود القادمة”.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن “في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، تكلف الكوارث الطبيعية 390 مليار دولار في السنة، وهو رقم صادم. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن تغير المناخ سيؤدي إلى 250 ألف حالة وفاة سنويًا بين عامي 2030 و2050”.

وذكر دراغي أن “خطة الاتحاد الأوروبي للجيل القادم توفر فرصة فريدة لاحتضان التحول البيئي، لكننا بحاجة لبذل مزيد من الجهود على الصعيد العالمي”، واختتم بالقول “على سبيل المثال من خلال مجموعة عمل التمويل المستدام التابعة لمجموعة العشرين”.