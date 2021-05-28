دراغي: إعطاء اللقاح للدول الفقيرة ضرورة أخلاقية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن إعطاء اللقاحات المضادة لوباء كوفيد 19 للدول الفقيرة، يمثل ضرورة أخلاقية.

وفي حديثه خلال اليوم الثاني لـ”قمة الحلول العالمية 2021″ بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أضاف دراغي أن “أولويتنا الأولى هي هزيمة الوباء بالطبع، وهذا يعني القيام بذلك في كل مكان وليس في البلدان المتقدمة فقط”، مبيناً في هذا السياق أن “ضمان حصول البلدان الفقيرة على لقاحات فعالة هو واجب أخلاقي”.

واستدرك رئيس الحكومة: “لكن إذا صح التعبير، فإن هناك أسباب عملية وأنانية أيضاً”، فـ”طالما استمر الوباء، يمكن أن يخضع الفيروس لطفرات خطيرة يمكن أن تقوض حتى أكثر حملات التطعيم نجاحاً”.

وذكر دراغي أن “الاتحاد الأوروبي قد أظهر سيادته في حملة التطعيم وفي إنتاج اللقاحات، لكنني أعتقد أن السيادة المشتركة ستؤثر على العديد من المجالات الأخرى: لا قطاع الصحة وحسب”، بل أن “العلاقات الدولية والشؤون الخارجية أيضًا، تظهر مدى حاجتنا إلى السيادة المشتركة”.