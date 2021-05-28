إيطاليا: الانفتاح أفضل وصفة للنجاح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت إيطاليا على لسان رئيس وزرائها ماريو دراغي إن الانفتاح يمثل أفضل وصفة لنجاح بلادنا.

وفي حديثه خلال اليوم الثاني لـ”قمة الحلول العالمية 2021″ بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أضاف دراغي أن “إيطاليا ازدهرت على مر التاريخ في مجالي التجارة والتعاون الدولي. وكان الانفتاح أفضل وصفة لنا للنجاح”، لذلك “ستعكس رئاستنا لمجموعة العشرين هذا الالتزام طويل الأمد”.

وأشار رئيس الحكومة الإيطالية إلى أنه “جنبًا إلى جنب مع ألمانيا والشركاء الآخرين في مجموعة العشرين، نحن على ثقة من أننا سنتمكن من بناء عالم أقوى”.

وأردف: “نحن بحاجة لإجراءات حاسمة للتصدي لأوجه عدم المساواة العالمية، فالأزمات الصحية والمناخية قد تؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة أصلاً، وقد ساعد الوباء على دفع ما لا يقل عن 88 مليون شخص إلى هوة الفقر المدقع عام 2020”.

وذكر دراغي أنه “وفقًا للبنك الدولي، قد يدفع تغير المناخ 132 مليونًا آخرين نحو المصير ذاته على مدى السنوات العشر القادمة. وهذه الآثار غير متكافئة، وبشكل خاص تجاه العمال الأصغر سنا والنساء”. وقد “قدّر صندوق النقد الدولي أن الصدمة الوبائية أصابت الشباب أكثر من غيرهم”.

وأوضح رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، أن “الأسواق الناشئة شهدت ارتفاعًا أكبر في مجال بطالة الإناث وانخفاضًا أكبر في مشاركة النساء مقارنة بالرجال”. واختتم بالقول إن “إيطاليا توافق على خطة من أربع نقاط لمواجهة الصعوبات في وضع الاقتصادات منخفضة الدخل”.