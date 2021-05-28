إيطاليا: رسوّ مجموعة قوارب على سواحل لامبيدوزا حملت 180 مهاجراً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن رسوّ مجموعة من قوارب على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية، حملت إليها 180 مهاجراً.

وأضافت المصادر ذاتها أن “عمليات الرسّو ما تزال مستمرة على شواطئ الجزيرة التابعة لمحافظة أغريجنتو” غرب صقلية، فـ”بعد الـ 164 مهاجرا الذين وصلوا أمس في ست عمليات رسوّ مختلفة، هناك وافدون جدد يلوحون في الأفق”.

وذكرت المصادر الأمنية أنه “تم اعتراض 180 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، وإنقاذهم من قبل رجال قوات الشرطة المالية وعناصر هيئة حماية الموانئ، الذين أقلّوهم إلى رصيف فافالورو”، جنوب شرق الجزيرة.

وأشارت إلى أن “جميع المهاجرين، بعد إتمام أول فرز صحي، سيتم نقله إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا، التي أفرغت في الأيام الأخيرة من نزلائها بفضل الهدنة الممنوحة لها بسبب الظروف الجوية السيئة”. واختتمت بالقول: “ها هي تمتلئ مرة أخرى، حيث كان فيها 175 ضيفًا قبل وصول الوافدين الجدد”.