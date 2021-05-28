الوكالة الأوروبية للأدوية تقر استخدام لقاح فايزر للمراهقين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أجازت الوكالة الأوروبية للأدوية اليوم استخدام لقاح فايزر المضاد لكوفيد 19 للمراهقين ما بين 12-15 عاماً، ما يوسع طيف استخدام اللقاح المسموح به أساساً لمن هم ما فوق سن الـ16 عاماً.

وأوصت الوكالة بإعطاء جرعتين من لقاح فايزر لهذه الشريحة بواسطة حقن عضلية في الذراع تماماً على غرار ما يتم عمله لدى البالغين.

واستندت الوكالة على دراسة علمية شملت 2260 طفلاً ومراهقاً ما بين 12-15 عاماً، والتي أعطت نتائج مناعية مماثلة للشريحة العمرية ما بين 16-25 عاماً.

وأوضحت الوكالة أن الأطفال والمراهقين الذي تلقوا اللقاح لم تظهر عليهم أياً من أعراض كوفيد 19، ما يدفع بالاعتقاد بأن اللقاح فعال 100% لدى هذه الشريحة من الناس.

أما بالنسبة للآثار الجانبية، فلم تتعد تلك التي تظهر لدى البالغين مثل آلام في مكان الحقن، صداع وارتفاع في درجة الحرارة، حيث “تتراوح هذه الأعراض بين الخفيفة والمتوسطة”، وفق الوكالة.

وجاء في بيان الوكالة: “تبين أن فوائد إعطاء هذا اللقاح للشريحة العمرية 12-15 عاماً تفوق آثاره الجانبية”.

وأقرت الوكالة الأوروبية للأدوية بـ”محدودية” الدراسة، ملمحة إلى إمكانية وجود آثار جانبية غير معروفة لدى هذه الشريحة من الناس، “نحن بصدد التحقيق من وجود أعراض جانبية نادرة مثل التهاب العضلة القلبية أو ما حولها، والتي ظهرت على اشخاص تقل أعمارهم عن 30 عاماً”، حسب البيان.

هذا ومن غير المرجح أن تتبنى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذه التوصية، إذ أن الأولوية الآن لدى أغلبية العواصم تتمثل بتوفير اللقاح لأكبر عدد ممكن من البالغين.

