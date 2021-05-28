إيطاليا: 3738 إصابة بكوفيد و126 ضحية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن “هناك 3738 إصابة تم تسجيلها بفيروس كورونا في جميع أنحاء إيطاليا اليوم”.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم منذ يوم أمس، تسجيل 126 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 253,919.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم إجراء 249,911 تحليل كشف عن العدوى خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية”، والتي بموجبها “ينخفض ​​معدل الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس إلى 1.5٪”.

ولفتت النشرة إلى أنه “تم قبول 41 حالة جديدة في أقسام العناية المركزة منذ أمس”، مبينة أنه “بشكل عام، ينخفض ​​معدل شغل هذه الأقسام بمقدار 64 حالة”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “عدد المرضى الذين يعانون من الأعراض في المستشفيات قد انخفض بمقدار 515 مريضًا في غضون 24 ساعة”، وبالتالي “ينخفض ​إجمالي عدد المرضى في أجنحة كوفيد إلى 7192 مريضًا”.