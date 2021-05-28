رائدة فضاء إيطالية أول امرأة أوروبية على رأس محطة الفضاء الدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس ـ أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية (Esa) أن رائدة الفضاء الإيطالية، سامانثا كريستوفوريتّي، ستقود محطة الفضاء الدولية (Iss) بمناسبة البعثة الـ68 التي سيتم إطلاقها في عام 2022.

وأضافت (Esa) في بيان الجمعة، أن كريستوفوريتّي “ستكون أول امرأة أوروبية تشغل منصب قائد المحطة الفضائية”.

وبهذا الصدد، قالت رائدة الفضاء، إن “العودة إلى محطة الفضاء الدولية لتمثيل أوروبا شرف لي في حد ذاته. كما يشرفني أن يتم تعييني بمنصب القائد، وأتطلع إلى استخدام الخبرة التي اكتسبتها في الفضاء وعلى الأرض لقيادة فريق مؤهل جدًا”.

من جانبه، أشار المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، جوزيف أشباخر إلى أن “تعيين سامانثا كريستوفوريتي في منصب قائد محطة الفضاء الدولية يعد مصدر إلهام لجيل كامل يطلب الانضمام إلى فريق رواد الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأوروبية”.

وخلص أشباخر الى القول، “لا أرى اللحظة التي سألتقي فيها المرشحين النهائيين، وأغتنم الفرصة مرة أخرى لأشجع النساء على التقدم”.