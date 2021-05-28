برلمانية إيطالية: زيادة مصروفات مراكز الاستقبال هدية الحكومة لمهربي البشر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت برلمانية إيطالية معارضة أن زيادة المصروفات المخصصة لمراكز الاستقبال الأولى للمهاجرين، تعدّ بمثابة هدية من جانب حكومة بلادها لمهربي البشر.

وقالت زعيمة حزب أخوة إيطاليا المعارض، جورجا ميلوني في تصريحات صحافية الجمعة، إن “من حكومة (رئيس الوزراء ماريو) دراغي تأتي هدية لطيفة لقطاع الهجرة: فقد ضاعفت وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي مجموعة الأدوات المخصصة للدخول الأول لكل مهاجر (من 150 إلى 300 يورو)”.

وتابعت: “كما رفعت الوزيرة المصروفات المخصصة لإدارة الاستقبال بين نسبة 30٪ ـ 40٪”، مبينةً أن “كل هذا يأتي بينما تركع إيطاليا على ركبتيها، الفقر آخذ بالازدياد فيها، الأعمال التجارية معرضة لخطر الإغلاق والتعويضات الحكومية غير كافية”.

وأكدت ميلوني أن “حزب (أخوة إيطاليا) يقف في الخطوط الأمامية ضد إجراء تخريفي آخر لحكومة تميل بوقاحة إلى تيار اليسار، وفي استمرارية كاملة مع حكومة كونتي”. واختتمت بالقول “كفانا أيديولوجية، كفى لموجة الهجرة العاتية: فليعنى الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم بمشاكل الإيطاليين”.