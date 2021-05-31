بوريل يزور اندونيسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يقوم الممثل الأعلى للأمن والسياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بزيارة غداً إلى أندونيسيا، لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين المحليين وكذلك مع مسؤولي رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان).

وتعد هذه الزيارة التي تستمر أربعة أيام دلالة على اهتمام الاتحاد الأوروبي بتعميق علاقاته مع أندونيسيا بوصفها من أكبر الديمقراطيات والاقتصادات في العالم والتي ستتولى الرئاسة الدورية لدول مجموعة العشرين عام 2022 ورئاسة آسيان في 2023.

ويسعى ممثل السياسة الخارجية الأوروبية إلى العمل باتجاه تعزيز العلاقات بين المؤسستين الأوروبية والآسيوية وتطوير شراكة استراتيجية بينهما، حيث “يندرج هذا العمل أيضاً في إطار مواجهة جماعية للانقلاب الذي حصل في ميانمار“، وفق بيان المفوضية اليوم.

إلى ذلك، يثير المسؤول الأوروبي مع محدثيه الآسيويين قضايا تتعلق بالسياسة والأمن الإقليميين والدوليين.

هذا ومن المقرر أن يفتتح بوريل المقر الجديد للبعثة الأوروبية في اندونيسيا.