مسؤول إيطالي: لن نفرض إلزامية التطعيم على تلاميذ المدارس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد وكيل وزارة الصحة في الحكومة الايطالية على أن سلطات بلاده لن تطبق إلزامية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على التلاميذ كشرط لدخول مدارسهم.

وقال بييرباولو سيليري، في تصريحات إذاعية إن فرضية تحصين الطلاب “ليست مسألة قيد الدراسة ولا حتى مجرد فكرة. التطعيم لمن هم بين 12 و 15 عاما سيكون تمامًا مثل تطعيم البالغين: على أساس طوعي وموصى به بشدة”، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تعطي وكالة الدواء الايطالية الضوء الاخضر في وقت لاحق اليوم لإستخدام لقاح فايزر-بيونتك للقاصرين بعد أن أجازته وكالة الأدوية الأوروبية نهاية الاسبوع الماضي.