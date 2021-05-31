أمين عام ناتو: كل تصرفاتنا دفاعية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بـ”الدفاعية” كل تصرفات الحلف خاصة على الحدود الشرقية لدوله الأعضاء في مواجهة روسيا.

وكان يانس ستولتنبرغ يتحدث اليوم خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل عشية اجتماع وزراء خارجية ودفاع دول الحلف المقرر يوم غد عبر دائرة فيديو مغلقة.

واعتبر المسؤول الأطلسي أن التصرفات الروسية لا تزال تثير القلق في عدة أماكن مثل أوكرانيا وجورجيا، وأن موسكو هي من يدفع الحلف لتعزيز وجوده على حدوده الشرقية، فـ”هي رسالة واضحة مفادها استعدادنا للدفاع عن حلفاءنا”، وفق كلامه.

ولكن الأمين العام للحلف أكد ان المؤسسة الأطلسية لا تزال تتبع نهج المقاربة المزدوجة مع موسكو، فمن جهة تعزيز قوة الردع ومن جهة أخرى التوجه نحو علاقات إيجابية بين الطرفين،” لكن العلاقات حالياً لا تزال صعبة ومعقدة”، على حد قوله.

هذا ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية ودفاع الحلف يوم غد الاعداد للقمة الأطلسية المقررة يوم 14 حزيران/يونيو القادم في بروكسل، والتي يفترض أن تقر أجندة الحلف في أفق عام 2030.