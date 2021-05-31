ستولتنبرغ حول قضية التجسس: يعود للدول المعنية توضيح الحقائق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ، على قلقه العميق بشأن صدور تقارير تتحدث عن عمليات تنصت وتجسس قامت بها الاستخبارات الأمريكية ضد مسؤولين أوروبيين بارزين بمساعدة دانمركية خلال الاعوام 2012-2014.

وكان الأمين العام للحلف يتحدث خلال مؤتمر صحفي اليوم في بروكسل عشية انعقاد اجتماع وزراء خارجية ودفاع الدول الأعضاء غداً عبر دائرة فيديو مغلقة.

وتحفظ ستولتنبرغ على اتخاذ موقف من محتوى هذه التقارير، مشيراً إلى ضرورة أن تعمد الدول المنخرطة في الأمر إلى توضيح الحقائق ووضع الأمور على طاولة البحث.

وفضل المسؤول الأطلسي إعادة التأكيد على ضرورة حشد جهود كافة الدول الأعضاء لتعزيز حضور الحلف على الساحة الدولية في عالم مضطرب أمنياً.

في هذا الإطار، ناشد ستولتنبرغ الحلفاء تكثيف العمل والاستثمارات العسكرية المشتركة فـ”علينا أن نستثمر أكثر معاً”، وفق كلامه.

وسيبحث وزراء دول الحلف غداً طيف واسع من المواضيع من ضمنها الانسحاب من أفغانستان والتحضير للقمة المقبلة المقررة في 14 حزيران/يونيو القادم في بروكسل.