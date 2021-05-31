دراغي: التعاون مع ليبيا أكثر خصوبة وحيوية من أي وقت مضى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي التأكيد على أن بلاده ستبقي “إلى جانب ليبيا” وتدعمها في هذا “التحول المعقد” للعبور نحو الاستقرار والديمقراطية بقيادة نظيره في حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، واصفا التعاون بين روما وطرابلس الغرب بأنه “أكثر خصوبة وحيوية من أي وقت مضى”.

وقال دراغي في تصريح للصحفيين في ختام إجتماع مع الدبيبة بمقر رئاسة الوزراء في روما الاثنين، “ناقشنا قضايا الهجرة والمسائل الإنسانية التي تمثل أولوية لليبيا وإيطاليا”، من بينها “السيطرة على الحدود الليبية، بما في ذلك الحدود الجنوبية، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومساعدة اللاجئين، والممرات الإنسانية، وتنمية المجتمعات الريفية”.

وأشار دراغي إلى أنه خلال زيارة الدبيبة الحالية لروما، التي إستهلها الأخير بالمشاركة على رأس وفد وزاري رفيع في منتدى الاعمال الايطالي-الليبي بمقر وزارة الخارجية (قصر فارنيسينا) كان هناك حديث أيضًا عن “التعاون في مجال الطاقة. ليبيا بالفعل شريك كبير ولكن في الطاقة التقليدية”، واليوم “طال النقاش مسألة البدء في التعاون بمجال الطاقات المتجددة، وشركاتنا على استعداد للقيام بمشاريع” في هذا الإطار.