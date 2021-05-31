دراغي يحدد تحديات حكومة الدبيبة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حدد رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي في تصريح مشترك للصحفيين مع نظيره في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، التحديات الراهنة أمام ليبيا في مسار بسط الاستقرار والتحول الديمقراطي في “التنفيذ الملموس لوقف إطلاق النار، إستبعاد المرتزقة والجنود من دول أخرى ومن ثم إنشاء هيكل مؤسسي وإقرار قاعدة دستورية للانتخابات والميزانية”.

وقال “كلها خطوات مهمة وصعبة للغاية وإيطاليا تقف إلى جانب ليبيا وحكومة رئيس الوزراء الدبيبة” بشأن كل هذه التحديات.

وأردف دراغي، “إذا سارت الامور على ما يرام، سينتهي كل هذا إلى إنتخابات نهاية العام والبدء، او المضي قدما، في عملية المصالحة الوطنية. وهنا أيضا حاجة إلى دعم كبير. أعتقد أن دولا أوروبية أخرى ستكون جزءً في هذا الجهد”.