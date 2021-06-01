مفوض أوروبي يجدد الدعوة لوصول المساعدات الإنسانية لكل أنحاء اليمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – جدد المفوض الأوروبي المكلف شؤون إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية يانس ليناريتش، الدعوة لكافة أطراف النزاع في اليمن لاحترام القانون الدولي الإنساني و ضمان وصول المساعدات الإنسانية لكل أنحاء البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المسؤول الأوروبي في الاجتماع الدولي الثالث للمانحين والذي تستضيفه المفوضية بالاشتراك مع السويد اليوم.

ونبه ليناريتش إلى خطورة الوضع الإنساني في اليمن حيث تلوح المجاعة في الأفق ويحتاج ملايين الأشخاص إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وجدد تعهد الاتحاد الأوروبي بالاستمرار في تقديم الدعم للمنظمات الإنسانية وهيئات المجتمع المدني العاملة في اليمن.

في نفس الاطار، طالب ممثلو الوكالات الدولية والمنظمات الإنسانية، خلال مشاركتهم في هذا المؤتمر، بتأمين المزيد من الموارد من أجل الرد على الاحتياجات المتزايدة للسكان.

وتوافق جميع المشاركون على التأكيد على أن الحل في اليمن يكمن بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار على كامل أراضي البلاد وأن يندرج ذلك في إطار عملية سياسية شاملة.