دراغي: نحن أمام مرحلة جديدة من التعافي والثقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي القطاع الانتاجي في بلاده بـ”الحيوي والقوي” وبأن لديه “رغبة كبيرة” في الانطلاق مجددا بعد تخفيف الاجراءات التقييدية الخاصة بأزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال دراغي الثلاثاء، في ختام زيارته لمصنع في بلدة (فيورانو مودينيزي) بمحافظة مودينا، حيث يتم إنتاج 90% من السراميك على المستوى الوطني، “إيطاليا حية وقوية ولديها رغبة كبيرة في الإنطلاق. كانت أشهر الوباء صعبة للغاية على العمال والشركات. ولكن بفضل تضحيات الإيطاليين وتسريع حملة التطعيم، فإننا أمام مرحلة جديدة. مرحلة التعافي والثقة التي نبني عليها دولة أكثر عدلاً وحداثة. وتحرير الطاقات التي ظلت عالقة في الأشهر والسنوات الأخيرة”.

وبشأن البيانات الحديثة التي كشفت عن نمو غير متوقع حققه الاقتصاد في الربع الاول من هذا العام ، قال المحافظ السابق للمصرف المركزي الاوروبي “تقوم الان الهيئات الدولية بمراجعة توقعاتها للاقتصاد الإيطالي صعودًا. كما أن معدل الإشغال آخذ في الازدياد ، وهذا أمر مهم للغاية لأننا ما زلنا في مرحلة البداية فقط”.