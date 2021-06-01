نتنياهو: سنحبط تسلح إيران بالنووي ولو على حساب الإحتكاك مع أمريكا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده ستواصل العمل على احباط التسلح النووي الإيراني ولو على حساب الاحتكاك مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال في مراسم تسلم الرئيس الجديد لجهاز (الموساد( ديفيد باريناع “إن أكبر تهديد علينا هو التهديد الوجودي المتمثل بالمحاولات الإيرانية للتزود بأسلحة نووية، سواء كان الأمر يدور حول تهديدنا مباشرة، بصفتنا دولة صغيرة، بالتدمير من خلال استخدام الأسلحة النووية أم تهديدنا بعشرات آلاف الصواريخ التي تدعم بغلاف نووي. هذا التهديد يجازف باستمرار المشروع الصهيوني ويجب علينا أن نحاربه بلا نهاية”.

وأضاف “أنتم تقومون بذلك. تحدثنا أمس عن عمليات تم تنفيذها فيجب على هذه العمليات أن تستمر. قلت هذا الكلام لصديقي منذ 40 عاما جو بايدن وقلت له: بغض النظر إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا، سنواصل القيام بكل ما بوسعنا من أجل احباط تزود إيران بأسلحة نووية. لأن إيران تختلف عن باقي الدول التي تمتلك الأسلحة النووية ولهذا السبب الاحتواء ليس بمثابة خيار وارد بالحسبان”.

وتابع “فإذا اضطررنا إلى الاختيار، وآمل أن هذا لن يحدث، بين الاحتكاك مع صديقتنا الكبيرة الولايات المتحدة وبين إزالة التهديد الوجودي، فإن إزالة التهديد الوجودي تتغلب. هذه المهمة ملقاة في مقدمة الأمر على عاتقكم وعلى القيادة السياسية لدولة إسرائيل وعليك، يا دافيد (رئيس الموساد الجديد)، فعليكم أن تفعلوا كل شيء، كل شيء، لضمان عدم تزود إيران بأسلحة نووية في أي حال من الأحوال”.