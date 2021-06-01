المفوضية: لا نية لدعوة مجلس الشراكة الأوروبي–المغربي لبحث الأزمة في سبته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية على ثقتها بأن إسبانيا والمغرب تستطيعان استخدام علاقاتهما العميقة لحل الخلافات وخفض التوتر الحاصل بخصوص تدفق مهاجرين مغاربة الشهر الماضي على منطقة سبته الخاضعة لإدارة إسبانيا.

ولم تفصح المفوضية عن أي نية للدعوة لاجتماع مجلس الشراكة الأوروبي–المغربي لمناقشة التوتر الأخير.

هذا وقد تصاعدت الأزمة مؤخراً بعد اتهام مدريد للرباط بالسماح بتدفق مهاجرين بشكل غير قانوني على منطقة سبته انتقاماً لاستقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو، الأمر الذي فُهم مغربياً على أنه تغير في الموقف بخصوص ملف الصحراء الغربية.

وتؤكد المفوضية الأوروبية على دعمها لإسبانيا وفي الوقت عينه على عدم وجود تغير في الموقف من قضية الصحراء الغربية، فـ”تربطنا علاقات شراكة استراتيجية مع المغرب ونحن نتحاور حتى في مواضيع صعبة”، حسب المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل.

أما بخصوص الصحراء الغربية، فقد أعادت المتحدثة التأكيد على الموقف الأوروبي الداعي لاستئناف المفاوضات تحت راية الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية مقبولة من قبل الطرفين على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 2548.

في السياق نفسه، يحاول الجهاز التنفيذي الأوروبي”استبعاد” حقيقة قيام دول مجاورة له باستخدام المهاجرين كوسيلة ضغط، فـ” سياسة الهجرة المتبعة لدينا مستقلة عن أي محاولة خارجية للضغط”، وفق كلام المتحدث باسمه ايريك مامير.