محافظ المصرف المركزي الايطالي: هناك مؤشرات واضحة على التعافي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث محافظ المصرف المركزي الايطالي، إينياتسيو فيسكو عن “مؤشرات واضحة” على توجه الاقتصاد الايطالي نحو الانتعاش، بعد أن إنكمش في العام الماضي بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 8.9%.

وقال فيسكو في تصريحات صحفية “هناك علامات واضحة جدًا على هذا التعافي، سواء كانت مؤشرات ملموسة للنشاط الإنتاجي أو نوايا استثمارية من جانب الشركات التي تشهد انتعاشًا قويًا، بينما لا يزال الإنفاق الأسري حذرًا”.

وأضاف “لكن النقطة الأساسية هي أنه في حالة الحد من عدم اليقين، وإستمرار حملة التطعيم ضد الوباء في هذا الاتجاه الإيجابي للغاية ومع الحفاظ على الجرعة اللازمة من الحيطة، سيصبح الانتعاش ملموسًا في النصف الثاني من العام”.

إلا أن محافظ المصرف المركزي (بنك إيطاليا) نوه بأن “الصعوبات ستبقى بالنسبة للقطاعات التي تواجه أضرارا أكبر، كالسياحة والخدمات الغذائية، لكن الانطباع الذي لدينا هو أننا نتجه نحو انتعاش بفضل الإجراءات الحكومية المطبقة والتدابير (المالية) الأوروبية”.

وتتوقع إيطاليا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% الى %4.5 في عام 2021.