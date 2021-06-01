ناتو: لا تناقض بين تدعيم الحلف والدفاع الوطني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) عن قناعته بعدم وجود تناقض بين تعزيز الاستثمار الدفاعي المشترك لدول الحلف ودعم الدفاع الوطني.

جاء هذا الموقف في مؤتمر صحفي عقده يانس ستولتنبرغ اليوم على هامش اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف، والذي يعقد عبر دائرة فيديو مغلقة.

واعتبر ستولتنبرغ أن الدول الحليفة تسير على الطريق الصحيح منذ 7 سنوات في مجال زيادة وتفعيل الاستثمارات الدفاعية المشتركة، فـ”زيادة الاستثمارات الدفاعية رسالة إيجابية لمواطنينا ولمنافسينا”، وفق كلامه.

وأشار إلى أن زعماء الدول الحليفة الذين سيجتمعون في بروكسل بعد أسبوعين سيتوافقون على مبادئ تعزيز الدفاع المشترك في إطار أجندة 2030.

وكانت فرنسا اعترضت على زيادة الاستثمارات الدفاعية المشتركة داخل اطار الحلف، مشيرة إلى أن هذه الزيادة ستتم على حساب تعزيز الدفاع المشترك لدى دول الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن وزراء خارجية الحلف ناقشوا خلال جلستهم مواضيع تتعلق بالوضع في أفغانستان، بيلاروسيا والعمل معاً لمحاربة التغير المناخي.

هذا ومن المنتظر أن يعقد وزراء دفاع الحلف اجتماعهم في وقت لاحق مساء اليوم.