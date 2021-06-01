مسؤول لـ آكي: حوار القاهرة الفلسطيني يبحث حكومة توافق وإعمار غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- رجح مسؤول فلسطيني كبير لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن توجه مصر الدعوة للفصائل الفلسطينية للقدوم الى العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، النقاب إن رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، الأحد، بعزم مصر دعوة الفصائل الفلسطينية الى القاهرة الأسبوع القادم.

وكانت مصر أعلنت اليوم الثلاثاء عن دعوة الفصائل الفلسطينية الى القاهرة الأسبوع القادم.

وقال المسؤول “هناك 3 ملفات أساسية ستكون موضوعة على الطاولة وهي تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة اعمار غزة والمصالحة الفلسطينية بما يشمل تشكيل حكومة مقبولة دوليا والانتخابات”.

وأضاف “ستسعى مصر للتأكيد على استمرار جهودها من أجل تثبيت التهدئة وذلك عبر الحصول، بدعم دولي، على التزام إسرائيلي بوقف اعتداءاتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وستطلب من الفصائل التزام التهدئة”.

وتابع “فيما يخص إعادة الاعمار فانه سيجري بحث الموضوع من منطلق أن السلطة الفلسطينية هي البوابة لتنفيذ هذا المشروع الضخم وذلك بالتعاون مع الكل الفلسطيني فضلا عن قيام شركات مصرية بدور مركزي في عملية إعادة الاعمار وهو ما لا يعارضه أحد”.

وبحسب المسؤول الفلسطيني، فإن الموضوع المركزي في الحوار سيكون تشكيل حكومة مقبولة من المجتمع الدولي.

وقال “نريد حكومة توافق او حكومة وحدة وطنية ولكن شريطة ان تكون مقبولة دوليا وهذا يتطلب من الحكومة أن تعلن التزامها بالاتفاقيات الموقعة”.

وأضاف “بما يخص الانتخابات فإن موقف القيادة الفلسطينية واضح وهو أنه حال موافقة إسرائيل على عدم عرقلة الانتخابات بمدينة القدس فإنه ستتم الدعوة لإجراءها فلا انتخابات بدون القدس”.

وأشاد المسؤول الفلسطيني “بالروح الإيجابية التي تعم الكل الفلسطيني والتي تم التعبير عنها بوضوح في كل الأراضي الفلسطينية خلال الأسابيع الأخيرة”.

وأضاف “نحن على ثقة من ان حوار القاهرة سينتهي الى نجاح في كل الملفات المطروحة”.