ايطاليا: 93 وفاة جديدة بكورونا وتراجع قياسي لمرضى العناية الفائقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الصحة الايطالية اليوم الثلاثاء تسجيل 93 حالة وفاة جراء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و2483 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما انخفض لأول مرة منذ 7 أشهر عدد الاسِرّة المشغولة في وحدات العناية الفائقة إلى أقل من ألف سرير.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أنه بعد إجراء 221 ألف مسحة إختبار للكشف عن الفيروس، يبلغ معدل الحالات الايجابية مقارنة بالاختبارات 1.1% متراجعا عن 2.1% المعلن امس الاثنين، وهو الأدنى منذ 15 كانون الثاني/يناير الماضي عندما تم إدخال الاختبارات السريعة في إحصائيات الوزارة اليومية الخاصة بالوباء.

عدد المرضى في الاقسام العامة المخصصة لـ كوفيد-19 بالمستشفيات يبلغ 6192 مريضا بعد أن غادرها بين أمس واليوم 290. أما بالنسبة للمرضى في وحدات العناية المركزة، فيبلغ مجموعهم اليوم 989 مريضا، بإنخفاض قدره 44 مقارنة ببيانات أمس الاثنين.

إجمالا، يبلغ العدد التراكمي للذين إصيبوا بالوباء منذ بداية إنتشاره في الاشهر الاولى من العام الماضي 4 ملايين و220 آلفا و304، من بينهم 126 ألفا و221 ضحية.

المتعافون 3 ملايين و868 ألفا و332 بعد شفاء 10 آلاف و313 بين أمس واليوم. الحالات الايجابية النشطة تقدر اليوم بـ225 ألفا و751، ما يعادل 7 آلاف و923 أقل مقارنة بأرقام المصابين أمس.