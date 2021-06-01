رئيس الموساد الجديد: إيران تعمل على تحقيق رؤيتها النووية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال رئيس (الموساد) الإسرائيلي الجديد دافيد بارنيع إن إيران تعمل، في هذه اللحظة بالذات، على تحقيق رؤيتها النووية، تحت غطاء الحماية الدولية.

وقال خلال مراسم تسلمه منصبه الجديد، اليوم الثلاثاء، “إن التحديات الأمنية التي نواجهها كبيرة جدًا وقد أشار رئيس الوزراء إلى ذلك، وتتصدر القائمة إيران. لا بد من القول بصوت عالٍ وواضح إن إيران تعمل، في هذه اللحظة بالذات، على تحقيق رؤيتها النووية، تحت غطاء الحماية الدولية. وبرعاية الاتفاقية وحتى بدونها، ومن خلال الأكاذيب والإخفاء تواصل إيران تقدمها المستمر نحو برنامج لإنتاج أسلحة الدمار الشامل”.

وأضاف: “يحتم علينا هذا الواقع الاستعداد لخلق أفق جديد يناسب مجريات الأمور المختلفة سواء على المستوى الدولي، أو الإقليمي أو التكنولوجي. وتكمن قوة الموساد في قوة الأشخاص الذين يخدمون فيه. إنكم تشكلون ثروتنا البشرية باعتباركم أشخاص أذكياء وقيمين ومركزين على إنجاز المهام”.