غانتس سيطلب من واشنطن مساعدات عسكرية طارئة بقيمة مليار دولار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- يغادر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس مساء اليوم الى واشنطن لطلب مساعدات عسكرية طارئة بقيمة مليار دولار أمريكي بعد العملية العسكرية الأخيرة في غزة.

وقال مكتبه إن غانتس سيلتقي نظيره الأمريكي لويد اوستن ومستشار الأمن القومي للولايات المتحدة جيك سوليفان، حيث من المتوقع أن تتناول المحادثات الاتفاق النووي الناشئ مع إيران وخطة إعادة الأسرى والمفقودين من غزة.

وقال السناتور الجمهوري ليندسي جراهام ، الذي التقى نتنياهو وغانتس الإثنين، إنه من المتوقع أن تسعى إسرائيل للحصول على مليار دولار كمساعدات أمنية طارئة لتجديد مخزون بطاريات القبة الحديدية.

وكانت إسرائيل استخدمت منظومة القبة الحديدية بكثافة لصد مئات الصواريخ التي أطلقت من غزة على مدى 11 يوما.

وقالت صحيفة (هآرتس) “من المتوقع أيضًا أن يناقش غانتس مع المسؤولين الأمريكيين القضايا المتعلقة بالتفاهمات التي توصل إليها الطرفان في نهاية العملية”.

وأضافت “من المتوقع أن تتناول المحادثات خطة المؤسسة الدفاعية لإعادة الجنود والمدنيين الأسرى في غزة وتحقيق هدوء طويل الأمد في القطاع”. وتابعت “في التفاهمات بين إسرائيل والولايات المتحدة في نهاية القتال، تقرر أنه بعد فتح معابر المساعدات الإنسانية وزيادة مناطق الصيد، ستبدأ المحادثات حول إعادة إعمار للقطاع واتفاق لتبادل الأسرى”.

وأشارت إلى أن “من بين القضايا الأخرى التي من المتوقع طرحها في المحادثات خطة تسخير دول في أوروبا والخليج للمساعدة في ميزانيات إعادة اعمار القطاع وتشييد البنية التحتية”.

وقالت “كما يتوقع أن تتناول المحادثات الاتفاق النووي الناشئ بين القوى الدولية وإيران”.