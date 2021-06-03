أخصائية مناعة إيطالية: جلوس 4 أشخاص على الطاولة معاً إفراط بالحذر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – رأت أخصائية مناعة إيطالية أن “جلوس أربعة أشخاص على الطاولة، مع تلقيح 20٪ من الإيطاليين وانخفاض انتشار الفيروس الآن، يبدو لي إفراطاً في الحذر”.

جاء ذلك تعليقاً على النقاش الدائر حول تحديد العدد الأقصى للأشخاص في المطاعم التي أعيد فتح صالاتها الداخلية أيضًا إثر تخفيف قيود مكافحة كوفيد.

وكتبت أخصائية علم المناعة بجامعة بادوڤا (مقاطعة ڤينيتو ـ شمال) أنتونيلا ڤيولا على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه “إذا أراد 6 أشخاص تم تطعيمهم الذهاب لتناول العشاء، فما المشكلة؟”.

وأشارت ڤيولا إلى أن “سيكون من الأفضل القول إن على الطاولة يجب أن يكون هناك 4 أشخاص غير محصنين كحد أقصى”. واختتمت بالقول “هيا، فلنظهر بعض الثقة بهذه اللقاحات”.