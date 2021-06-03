منظمة إنسانية: غرق ما لا يقل عن 23 مهاجراً قبالة سواحل تونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت منظمة إنسانية إن 23 مهاجراً على الأقل قضوا في حادث غرق سفينة قبالة الساحل التونسي أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط ​​من ليبيا إلى إيطاليا.

وأكد مشروع (Alarm Phone) الانساني التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، في تغريدة على (تويتر) الخميس، أن: “الحدود الأوروبية مستمرة في قتل المهاجرين”.

وقد أعلنت منظمة الهلال الأحمر التونسي الأربعاء فقدان 23 مهاجرا على الأقل وانتشال جثتين غداة قيام قوات البحرية التونسية بإنقاذ قارب مهاجرين أبحر الليلة الفاصلة بين الأحد الاثنين من ميناء مدينة زوارة الليبية، يقلّ حوالي 100 شخص، والذين تم انقاذهم من قبل البحرية التونسية قرب منصة (ميسكار) لاستخراج الغاز على بعد 67 كم بحرياً عن الساحل التونسي.

هذا وقد عني الهلال الأحمر التونسي والمنظمة الدولية للهجرة بالناجين في ميناء جرجيس على سواحل جنوب البلاد، وهم 37 ايريترياً و32 سودانياً ومصرياً واحداً، والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و40 عاما. وأفاد نقلا عن المهاجرين أنه تم انتشال جثتين وفقدان 23 شخصاً.