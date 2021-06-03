متحدث أوروبي: مواجهة البرنامج النووي الإيراني تمر عبر احياء الصفقة الدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن قناعة بروكسل بأن مواجهة البرنامج النووي الإيراني تمر فقط عبر إعادة احياء الصفقة الموقعة عام 2015 بين القوى الدولية وطهران.

وأكد بيتر ستانو في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، على أن الاتحاد الأوروبي بوصفه منسق الصفقة سيبذل كل جهد ممكن من أجل وضع الاتفاق على الطريق الصحيح، فـ”من المهم إعطاء فرصة للدبلوماسية لتعمل ومحادثات فيينا سوف تستمر”، على حد قوله.

في هذا السياق، أقر المتحدث بوجود العديد من القضايا المعقدة التي لا تزال تحتاج لقرارات “سياسية الطابع”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

يذكر أن وسائل اعلام عالمية متعددة قد أكدت أن الجولة الخامسة من المفاوضات بين الأطراف الدولية والإيرانيين انتهت دون تحقيق ما هو مأمول من التقدم.

وتهدف المحادثات إلى تأمين عودة الولايات المتحدة للصفقة الدولية، بعد أن انسحبت منها أحادياً عام 2018، وكذلك ضمان الالتزام الكامل ببنودها من قبل جميع الأطراف.

وتشترط إيران رفع كافة العقوبات المفروضة عليها من أجل التراجع عن انتهاكاتها للاتفاق.

