الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع قيود السفر على اليابان بسبب كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعا المجلس الوزاري الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد إلى إضافة اليابان إلى قائمة الدول التي يتعين رفع قيود السفر المفروضة عليها بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

وأشار المجلس في بيان له اليوم إلى أن إضافة اليابان إلى القائمة تأتي بعد توفر معطيات علمية تتمتع بالصدقية، و كذلك في اطار التوصيات التي تصدرها بروكسل تباعاً للدول الأعضاء والمتعلقة بفتح حدودها الخارجية امام رعايا دول العالم.

ويوصي المجلس، في لائحته الأحدث، العواصم الأوربية بفتح حدودها أمام مواطني كل من استراليا، إسرائيل، اليابان، نيوزيلندا، رواندا، سنغافورة، كوريا الجنوبية، تايلاند والصين شرط المعاملة بالمثل.

كما يأمل المجلس من الدول الأعضاء العمل على فتح الحدود بشكل تدريجي أمام هونغ كونغ وماكاو بشرط المعاملة بالمثل.